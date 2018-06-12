عاجل: العبيدي : هجوم انتحاري مزدوج في درنة ووقوع ضحايا من المدنيين

درنة 12 يونيو 2018 (وال) – أعلن مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أن هجوما انتحاريا مزدوجا وقع في منطقة شيحا بمدينة درنة فجر اليوم الثلاثاء.

وقال العبيدي في تصريح له من درنة أن الهجومين أوقعا عددا من الضحايا في صفوف المدنيين بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة الانفجار.

وأكد العبيدي أن دوي الانفجارين سمعا في معظم أرجاء المدينة في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش لتحرير آخر أمتار في المدينة.

وقال إن معظهم الهجمات الانتحارية تمت عبر أطفال غرر بهم وتم ربطهم في مقود السيارة المفخخة التي يتم تفجيرها عن بعد بعد وصولها للمكان المراد تفجيره من قبل الجماعات الإرهابية التي لا تراعي المدنيين من خلال استهدافها لرجال الجيش، على حد تعبيره.

واوضح العبيدي أن تعزيزات عسكرية وصلت للمكان لحظة وقوع الهجمات وذلك للمشاركة في إسعاف المصابين.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة لتحرير مساحة صغيرة جدا متبقية عن تحرير كامل مدينة درنة.

وقال إن هذا التقدم يأتي رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية بعد عجزهم عن المواجهة.

وأكد أن الليلة البارحة شهدت عملية انتحارية راح ضحيتها اثنين من الجنود فيما جرح ثلاثة آخرون.

وحذر العبيدي المواطنين من الألغام والمفخخات، طالبا منهم عدم التعامل مع الأشياء المشبوهة حتى تنتهي الهندسة العسكرية من مسح المنطقة وتعلن تأمينها.(وال- درنة) ا م

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