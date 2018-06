ترامب: عقوبات كوريا الشمالية مستمرة حتى تتخلى عن «النووي»

المتوسط:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “مستعدة لبدء تاريخ جديد” مع كوريا الشمالية، في أعقاب لقائه بالزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

وبرغم ذلك شدد ترامب على أن العقوبات الأميركية المفروضة على كوريا الشمالية، ستبقى حتى تتخلى الأخيرة عن ترسانتها النووية، وقال الرئيس الأميركي إن كيم تعهد أيضا بتدمير مواقع الصواريخ البالستية، التي كانت تستخدم لإجراء التجارب النووية.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة مع كيم، إن الأخير أكد التزامه بنزع السلاح النووي لبيونغيانغ “بشكل يمكن التحقق منه”.

وتعهد ترامب بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية.

