المقاومة اليمنية تعزز الساحل الغربي استعدادا لـ«معركة واسعة النطاق»

عززت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، جبهة الساحل الغربي، حيث انتشرت على محاور الدريهمي، ومناطق أخرى في الجانب الشرقي من الجبهة.

وتأتي التحركات الجديدة استعدادا لمعركة واسعة النطاق، تهدف إلى تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وانطلقت تلك التعزيرات من المخا إلى جبهات الساحل الغربي، وتضم 3 تشكيلات عسكرية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية، وبدعم وإسناد القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وخلال الأسابيع الماضية، ركزت قوات المقاومة المشتركة مدعومة بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، العمليات العسكرية على جبهة الساحل الغربي، حيث كبدت المتمردين هزائم فادحة.

وخطت المقاومة خطوات واسعة إلى الإمام في الساحل الغربي، وحققت انتصارات متتالية على حساب الميليشيات الانقلابية، لتصل إلى مشارف مدينة الحديدة.

