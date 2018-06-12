السعودية تدعو المواطنين لتحري هلال شوال مساء الخميس

المتوسط:

حثت المحكمة العليا في السعودية اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين المسلمين إلى تحري هلال شوال مساء الخميس المقبل 14 يونيو.

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان: “وفقا لما تضمنه القرار رقم 108 الصادر يوم 29 شعبان للعام 1439هجرية، من دخول شهر رمضان يوم الخميس 2/ 9/ 1439هـ، حسب تقويم أم القرى، فإن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام”.

المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شوال يوم الخميس القادم وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأضافت: “ترجو المحكمة ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

ودعت المحكمة كل من لديه القدرة على الترائي إلى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لتحري الأهلة.

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