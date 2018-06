المتوسط:

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الثلاثاء، بقاء تركيا في شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية.

وأضاف جانيكلي، في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، إن تركيا عرضت على إيران تنفيذ عملية محتملة ضد المسلحين الأكراد المتمركزين في جبال قنديل، موضحا أن إيران أبدت دعمها للهجوم، مؤكدا أن تركيا “متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية”.

ويأتي تصريح وزير الدفاع التركي وسط تحذيرات حكومية متزايدة من العملية العسكرية في جبال قنديل.

The post تركيا: سنبقى في شمال العراق لحين إبادة الجماعات الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية