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وكالة الطاقة الذرية: خبراؤنا جاهزون لإجراء التفتيش في كوريا الشمالية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو اليوم الثلاثاء:"إن مفتشي المنظمة على استعداد للذهاب لكوريا الشمالية، وذلك بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنزع السلاح النووي، في بيان مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أمانو إنه رحب بالبيان، قائلاً:"الوكالة سوف تراقب عن كثب المفاوضات المقرر أن تعقد بين الدولتين، لتنفيذ نتائج القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية".
وأشار إلى أن الوكالة على استعداد للقيام بأي عمليات تفتيش تطلبها الدول المعنية.

وكان ترامب قد قال للصحفيين بعد القمة التي أجريت في سنغافورة، إن عملية نزع السلاح النووي سوف تخضع لرقابة مفتشين أمريكيين ودوليين، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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