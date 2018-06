المتوسط:

احتجز رجل في متجر بفرنسا، ثلاث رهائن من بينهم امرأة حبلى، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب، أنها أحاطت بمتجر للكمبيوتر في العاصمة الفرنسية باريس.

ويُعتقد – حسبما تذكر الصحيفة – أنه يوجد رجل أصابه مُحتجز الرهائن بعد دخوله المتجر مباشرة، وقال محتجز الرهائن إنه يريد إيصال رسالة إلى السفارة الإيرانية والحكومة الفرنسية.

وتقول الشرطة إن الرجل يحمل مسدسًا، وأنه أعلن أن بحوزته متفجرات في حقيبة.

مشددة على أن الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب على ما يبدو. وطوقت قوات الشرطة مكان الاحتجاز، فى الوقت الذى طلب فيه محتجز الرهائن مقابلة السفير الإيران.

وبحلول الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في فرنسا، تم إغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر بشكل كامل، وتم إخبار الجميع بالابتعاد عنها

The post فيديو .. احتجاز 3 رهائن بفرنسا بينهم سيدة والخاطف يطلب مقابلة سفير إيران appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية