رئيس الوزراء العراقي يعترض على إعادة الانتخابات البرلمانية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم اعتراضه على إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثاني عشر من مايو الماضي، حسبما أفادت به وكالة رويترز.

وقال العبادي إن أي طرف يسعى لتخريب العملية السياسية في العراق سيتعرض للمحاسبة، وذلك بعد مزاعم عن حدوث تزوير أثار حالة من الاحتقان السياسي في البلاد، مضيفا أن المحكمة العليا هي صاحبة القول الفصل بشأن ما إذا كان يتعين إعادة الانتخابات أم لا.

وكان البرلمان العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.

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