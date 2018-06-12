ترحيب دولي بالبيان المشترك بين رئيسي أمريكا وكوريا الشمالية

رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بالبيان المشترك الذي صدر عن زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد قمة سنغافورة، والذي تضمن تعهد بيونغ يانغ بالإخلاء الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو إن الوكالة ستتابع عن كثب المفاوضات التي ستعقد بين الدولتين لتطبيق نتائج القمة.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقمة بين الدولتين، ووصفها بأنها معلم مهم في النهوض بالسلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه.

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