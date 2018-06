المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم باتجاه مطار الحديدة

المتوسط:

تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة سريعا، بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، باتجاه مطار الحديدة، اليوم الأربعاء وذلك في إطار عملية تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي.

ونجحت القوات المشتركة في حسم المعارك بسرعة على طريق المطار خلال أقل من نصف ساعة، وسط غطاء جوي كثيف من التحالف العربي الذي شن غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات.

وتقدمت القوات نحو 5 كلم باتجاه مطار الحديدة، وتمكنت خلال ذلك من السيطرة على معظم المزارع الواقعة على الطريق مطار، مكبدة الميليشيات الإيرانية خسائر فادحة، وفق ما قالت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وتسعى المقاومة التي تحتشد على مشارف الحديدة من عدة جهات، لشن هجوم حاسم سيتوج العملية التي بدأتها القوات المشتركة قبل أسابيع على الساحل الغربي، وأدت إلى السيطرة على مناطق واسعة.

واستبقت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي الهجوم على المطار، بضربات مكثفة ومركزة على مواقع الميليشيات في الحديدة، الأمر الذي مهد الطريق للمقاومة المشتركة، بالتقدم السريع.

