الكرملين: تحذير بوتين لكييف لا يمكن تأويله

شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن تصريح الرئيس فلاديمير بوتين الذي أدلى به في الـ7 من يونيو، وتحدث فيه عن العواقب الخطيرة للاستفزازات المحتملة جنوب شرقي أوكرانيا من جانب سلطات كييف خلال كأس العالم في روسيا، كان واضحا لا لبس فيه ولا يقبل التأويل.

وتابع: “يطرح الرئيس فلاديمير بوتين أفكاره بشكل واضح للغاية، ويقول بوضوح ما يقصده وفي هذه الحالة لا يوجد أي لبس في كلامه”.

وأضاف:” يكمن السؤال، في هل ستستغل أوكرانيا فعاليات المونديال لكي تضرب جنوب شرق أوكرانيا وتطلق من جديد عنان حرب دامية يتقاتل فيها الأشقاء. الرئيس بوتين رد بشكل واضح على هذا السؤال”.

يذكر أن بوتين كان قد حذر مؤخرا من عواقب وخيمة وخطيرة جدا ستنعكس على أوكرانيا كدولة، إذا ما أقدمت كييف على أي استفزاز في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا مستغلة انشغال روسيا والعالم بمونديال العالم للكرة المنتظر في روسيا.

