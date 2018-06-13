منتخب مصر يعيد موضة البدلة والكوتشي من جديد

أثار الشكل الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني، أثناء السفر لروسيا في بطولة كأس العالم 2018، غضب بعض الجماهير، مؤكدين أن المنتخب متغيب عن المونديال منذ أكثر من 28 عام، وكان يجب التدقيق في اختيار المظهر الذي يسافرون به، وأن الاستايل الذي ظهروا به «موضة قديمة» ويتعارض مع الذوق العام، مستنكرين ارتداء بدلة كلاسيك على حذاء رياضي.

على النقيض تمامًا أيد عدد من النشطاء عبر "التواصل الاجتماعي"، الملابس التي ارتداها لاعبو منتخب مصر خلال سفرهم إلى روسيا، مشيرين إلى أنها موضة عالمية ارتداها عدد كبير من النجوم العالميين.

ومن جانبها، أوضحت دعاء حسنى، استشارى الأزياء والموضة للشركة المسئولة عن تصميم زى بعثة منتخب مصر، أن البدلة تم عرضها على إتحاد إدارة الكرة، ووافقوا عليها، وكان مصمم لها حذاء كلاسيك ذات لون بنى داكن، الا ان اللاعبين قرروا استبداله بالحذاء الرياضي الأبيض، لعدم شعورهم بالراحة.

الحذاء الرياضى على البدلة من أحدث صيحات الموضة أيضًا وسبق وظهر به نجوم عالميين، مثل كرستيانو رونالدو وراموس وليونيل ميسى وغيرهم من النجوم، مشيرة إلى أن البدلة التى تحتوى على "٦ أزرار"، موضة حديثة وتصلح بشكل كبير لأصحاب الأجسام الرياضية.

يذكر أن منتخب مصر ارتدى بدلة شبيه بالتي سافر بها لروسيا، عام 1934، وكان وقتها أول فريق عربي وإفريقي يظهر في أكبر البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"الوطني 2018، وهذا النوع من البدل يسمى بـ"الكروازيه"، ويحتوي على 6 أزرار، لكن هذا التصميم من البدل، لا يتناسب مع الأشخاص ذوي الأجسام الرفيعة أو قصيري القامة أكثر من اللازم.

ونشر نشطاء موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك وتويتر”، صور للاستايل الذي ظهر به لاعبي المنتخب الإنجليزي، حيث ارتدوا بدلة باللون الكحلي الداكن، مع حذاء أسود كلاسيك، والفريق التونسي اختار الرمادي الفاتح لجاكيت البدلة، مع بنطلون باللون الكحلي.

ومن الردود الساخرة: "يا جماعة بدل منتخب مصر دي من عند ابو نسمة، احمدوا ربنا على بدل منتخب مصر عشان لو شوفتوا منتخب تونس هتزعلوا".

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