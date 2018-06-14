هزيمة مذلة وكتابة التاريخ.. تعرف على تاريخ السعودية في كأس العالم

كتب: علي الزيني

ساعات قليلة وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو روسيا لمشاهدة انطلاق بطولة كأس العالم، خصوصًا الجماهير العربية، التي تترقب مباراة الافتتاح، والتي يكون طرفا فيها لأول مرة في التاريخ منتخب عربي، وهو المنتخب السعودي، الذي يواجه منتخب البلد المضيف "روسيا".

المنتخب السعودي يحلم بمشاركة مختلفة في ظهوره الخامس بالمونديال، وكانت أفضل مشاركات الأخضر في مونديال 1994 الذي شهد التأهل للدور الثاني وفاز وقتها على بلجيكا والمغرب وخسر أمام هولندا ثم ودع دور الستة عشر على يد السويد.

بعد مونديال 1994، لم يحقق المنتخب السعودي أي فوز في المشاركات الثلاث في نسخ 1998 و2002 و2006 ، ويأمل الأخضر أن يكرر إنجاز مونديال 1994، وبخاصة بعد غيابه في النسختين الماضيتين بجنوب إفريقيا والبرازيل على الترتيب.

مونديال كوريا واليابان 2002، كان أسوأ مشاركة للمنتخب السعودي، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام ألمانيا بثمانية أهداف دون رد، في المباراة الأولى من دور المجموعات، وخسرت أيضا أمام الكاميرون (1-0)، وإيرلندا بثلاثية نظيفة.

الأخضر شارك في 13 لقاء ببطولة كأس العالم، فاز في اثنين منها وتعادل في مثلهما وخسر تسعة لقاءات، وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه 32 هدفا، وكان إنجازه الأبرز تجاوز الدور الأول في مونديال 94.

مونديال 94.. المشاركة الأولى وكتابة التاريخ

في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1993، أطلق الحكم الهولندي ياب أويلنبرج، صافرة نهاية مباراة السعودية وإيران، بفوز الأخضر بنتيجة (4-3)، لتصعد السعودية لكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن تصدرت التصفيات برصيد 7 نقاط.

المدرب الأرجنتيني جورج سولاري، هو من قاد منتخب الخضر في مونديال 1994 والذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وضم قائمة تضم كلا من:-

محمد الدعيع في حراسة المرمى، عبدالله الدوسري، محمد الخليوي، أحمد مدني، فؤاد أمين، فهد البيشي، ماجد عبد الله، سعيد العويران، محمد عبد الجواد، خالد المولد، طلال الجبرين، فضلًا عن مشاركة سامي الجابر وعواد العنزي، حمزة صالح، حمزة فلاتة، عبدالله زبرماوي، فهد الغشيان.

وكانت أبرز ما قدمه المنتخب الوطني في كأس العالم 94، هو الهدف التاريخي لسعيد العويران في شباك بلجيكا، الذي قاد السعودية للتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها، بعد احتلال وصافة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع هولندا المتصدر وبلجيكا الثالث، حيث تأهلت المنتخبات الثلاثة عن المجموعة لثمن النهائي، وكانت تلك المشاركة الأفضل في تاريخ الكرة السعودية حتى الآن.

وجاء مشوار المشاركة الأولى للسعودية كالتالي:-

الجولة الأولى: هولندا (2-1) السعودية "سجل الهدف: فؤاد أمين د'18"

الجولة الثانية: السعودية (2-1) المغرب "سجل الهدفين: سامي الجابر د'7 (ركلة جزاء)، فؤاد أمين د'45"

الجولة الثالثة: بلجيكا (0-1) السعودية "سجل الهدف: سعيد العويران د'5"

دور الـ16: السعودية (1-3) السويد "سجل الهدف: فهد الغشيان د'85"

مونديال 98.. الأخضر يودع مبكرا

في 12 نوفمبر 1997، حجز المنتخب السعودي تذكرة الطيران إلى فرنسا، للمشاركة في كأس العالم 98، بعد أن فاز على منتخب قطر، بهدف إبراهيم الشهراني، ليتزعم صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات النهائية، برصيد 14 نقطة من 8 مباريات.

البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، هو من قاد السعودية في مونديال 1998، وقائمة تضم كلا من:-

محمد الدعيع، محمد الجهني، محمد الخليوي، عبدالله زبرماوي، فؤاد أمين، إبراهيم الشهراني، سامي الجابر، سامي العويران، حسين السليماني، خالد المولد، خميس الدوسري، عبيد الدوسري، يوسف الثنيان، حمزة صالح، إبراهيم الحربي، أحمد الدوسري، فهد المهلل.

مشوار الأخضر لم يستمر طويلا، حيث خرج من الدور الأول، بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادله مع منتخب جنوب إفريقيا، بينما تأهل عن المجموعة، فرنسا، التي فازت باللقب وقتها، والدنمارك.

وكانت أبرز لقطات الأخضر في المونديال، خلال مباراة فرنسا، حيث تعرض محمد الخليوي للطرد في الدقيقة 19، في حين تم طرد زين الدين زيدان، نجم فرنسا، بعد ضرب اللاعب فؤاد أنور في الدقيقة 71.

وجاء مشوار السعودية كالتالي:-

الجولة الأولى: السعودية (0-1) الدنمارك

الجولة الثانية: فرنسا (4-0) السعودية

الجولة الثالثة: جنوب إفريقيا (2-2) السعودية "سجل الهدفين: سامي الجابر د'45+2 (ركلة جزاء)، يوسف الثنيان د'74 (ركلة جزاء)"

مونديال 2002.. هزيمة مذلة

كان المشوار الاستثنائي الذي حققه منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2002، مبشرا بتحقيق نتائج تاريخية في المونديال، بعدما نجح الأخضر في حجز مقعده في المونديال، بعد صدارته للمجموعة الأولى بالمرحلة النهائية، بالعلامة الكاملة في 8 مباريات، دون تعادل أو خسارة، وحصد 24 نقطة، وسجل 17 هدفا، واستقبلت شباكه 8 أهداف، لكن عكس كل التوقع قدم المنتخب السعودي أداء هذيلا، وودع البطولة من دور المجموعات، ولم يسجل أي هدف في تلك البطولة.

ناصر الجوهر كان أول مدرب وطني يقود منتخب السعودية في مونديال 2002، وشارك في البطولة وقتها، كلا من:- محمد الدعيع، رضا تكر، عبدالله زبرماوي، محمد نور، سامي الجابر، أحمد الدوسري، حسين السليماني، خميس الدوسري، عبد الله الواكد الشهراني، نواف التمياط، الحسن اليامي، إبراهيم الشهراني، عبد العزيز الخثران، عبد الله جمعان الدوسري، محمد الجهني، فوزي الشهري، محمد الشلهوب.

منتخب السعودية تلقى خسارة مذلة أمام المنتخب الألماني بثمانية أهداف دون رد، في مباراة شهدت تسجيل ميروسلاف كلوزه (هاتريك) في شباك الدعيع، وودع الأخضر المونديال في ذيل المجموعة الخامسة بلا نقاط، وبلا أهداف، بينما تأهل عن المجموعة، كل من ألمانيا وجمهورية أيرلندا.

وجاءت نتائج المنتخب السعودي كالتالي:-

ألمانيا (8-0) السعودية

الكاميرون (1-0) السعودية

السعودية (0-3) جمهورية أيرلندا

مونديال 2006.. سامي الجابر يشارك للمرة الرابعة

في الثامن من يونيو قاد النجم السعودي سامي الجابر منتخب الخضر الى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي عقب فوزه على أوزبكستان بثلاثة أهداف نظيفة.

سجل سامي الجابر هدف التقدم للأخضر في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول قبل أن يضيف الجابر هدفا رائعا ثانيا للسعودية في الدقيقة 60، وأكمل سعد الحارثي ثلاثية الأخضر قبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط.

فوز المنتخب السعودي رفع رصيده الى 11 نقطة ليحتل صدارة المجموعة الأسيوية الأولى متفوقا بفارق نقطة واحدة عن كوريا الجنوبية، ليتأهل المنتخبان السعودي والكوري معا الى كأس العالم 2006 في ألمانيا.

البرازيلي ماركوس باكيتا هو من قاد منتخب السعودية في مونديال 2006، بقائمة تضم كلا من:- محمد الدعيع، محمد خوجة، مبروك زايد، محمد مسعد، أحمد البحري، حسين عبد الغني، عبد العزيز الخثران، نايف القاضي، حمد المنتشري، رضا تكر، أحمد الدوخي، عمر الغامدي، محمد أمين العولقي، محمد نور، محمد الشلهوب، سعود كريري، خالد عزيز، نواف التمياط، ياسر القحطاني، مالك معاذ، محمد العنبر، سعد الحارثي، سامي الجابر.

وودع الأخضر المونديال في ذيل المجموعة الثامنة، بعد أن جمع نقطة وحيده، بتعادله مع منتخب تونس، وتأهلت إسبانيا ومعها أوكرانيا.

وجاءت نتائج المنتخب السعودي كالتالي:-

الجولة الأولى: تونس (2-2) السعودية سجل لمنتخب الخضر ياسر القحطاني وسامي الجابر، بينما أحرز لتونس زياد الجزيري وراضي الجعايدي.

الجولة الثانية: السعودية (0-4) أوكرانيا

الجولة الثالثة: السعودية (0-1) إسبانيا

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