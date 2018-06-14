قبل مواجهة روسيا.. كيف استعد المنتخب السعودي لكأس العالم؟

كتب: علي الزيني

للمرة الأولى في تاريخ المونديال يتواجد منتخب عربي في مباراة الافتتاح، حيث يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب روسيا، صاحب الأرض والجمهور، على ملعب لوجنيكي في موسكو، غدا الخميس، وذلك بعد غياب منتخب الخضر 12 عاما عن كأس العالم.

قرعة كأس العالم 2018 أسفرت عن وقوع منتخب السعودية، في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من روسيا "البلد المنظم"، والمنتخب الوطني المصري، والأوروجواي.

الأخضر السعودي، خاض 5 مراحل إعدادية، استعدادا للمحفل العالمي، شارك خلالها في مجموعة من المباريات الودية، التي طبق من خلالها، الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب، أفكاره الفنية.

فترة الإعداد

خاض منتخب السعودية، 8 مباريات ودية، خلال مراحل الإعداد لبطولة كأس العالم، حقق خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وحيد، و4 هزائم.

المنتخب السعودي سجل خلال الـ 8 مباريات 10 أهداف، واستقبلت شباكه 12 آخرين، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وفشل الأخضر السعودي، في تسجيل أي هدف، خلال مباراتين وديتين، أمام كل من بلجيكا وبيرو.

نتائج المباريات الودية

المنتخب السعودي خاض أولى مبارياته الودية استعدادا للمونديال أمام منتخب مولدوفا، وحقق الفوز بثلاثية نظيفة، بتوقيع كل من:- عمر هوساوي، تيسير الجاسم، مهند عسيري.

في المباراة الثانية وقع منتخب الخضر في فخ التعادل امام منتخب أوكرانيا بهدف لمثله، سجل سعيد المولد هدف السعودية، بينما أحرز ارتيم كرافتس هدف المنتخب الأوكراني.

كانت الخسارة الأولى في فترة التحضير للمونديال أمام منتخب بلجيكا، بأربعة أهداف نظيفة، قدم خلالها المنتخب السعودي أداء ضعيفا وظهرت بعض المشاكل الفنية خلال سير اللقاء، سجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من: روميلو لوكاكو هدفين، و ميتشي باتشواي وكيفين دي بروين.

منتخب الخضر لعب رابع مبارياته التحضيرية أمام منتخب عربي إفريقي نظرا لوجود المنتخب المصري، ضمن مجموعته في المونديال، وكانت أمام الجزائر، وفاز بهدفين نظيفين، سجلهما، سلمان الفرج ويحيى الشهري.

السعودية حققت الفوز في المباراة الثانية على التوالي عندما واجهت منتخب اليونان، بهدفين نظيفين، أحرزهما، سالم الدوسري ومحمد كنو.

في المباراة السادسة تعرض للخسارة أمام منتخب إيطاليا الغائب عن المونديال، بهدفين لهدف، سجل ماريو بالوتيلي، وأندريا بيلوتي، بينما أحرز يحيى الشهري هدف المنتخب السعودي.

منتخب السعودية قدم أداء ضعيفا أمام منتخب بيرو وخسر بثلاثية نظيفة، أحرزهما، أندريه كارييو، وباولو جيريرو هدفين.

اختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية استعدادا للمونديال بالخسارة أمام المنتخب الألماني، بهدفين لهدف، سجل هدف الخضر تيسير الجاسم، بينما أحرز هدفي الماكينات تيمو فيرنر، وعمر هوساوي بالخطأ في مرماه، وقدم منتخب السعودية أداء قويا في تلك المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا