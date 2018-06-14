روسيا تدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى درس رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك بعد الاتفاق الموقع مع واشنطن لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت العام الماضي ثلاث حزم من العقوبات القاسية ضد بيونج يانج تطول خصوصًا صادرات الفحم والحديد والصيد البحري والنسيج، وتحد من إمدادها بالنفط.

وفرضت تلك العقوبات بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ وإجرائها تجربة نووية، مما اعتبر تهديدًا للاستقرار العالمي.

وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا ردًا على سؤال عن احتمال رفع العقوبات "أعتقد ببساطة أنه من الطبيعي أن نفكر في خطوات بهذا الاتجاه".

وأضاف "هناك تقدم يجب أن يتم بشكل متبادل، ويجب أن يكون هناك مقابل" لأن "الطرف الآخر يجب أن يرى تشجيعًا للمضي قدمًا" في اتجاه التهدئة.

من جهته، أكد السفير الهولندي في الأمم المتحدة الذي يترأس لجنة العقوبات بحق كوريا الشمالية أن "الضغط سيستمر مع التطبيق الكامل للعقوبات".

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