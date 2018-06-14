ميراني للقنصل البريطاني بأربيل: إلغاء نتائج تصويت البيشمركة قرار غير عادل يخالف الدستور

أكد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي؛ على أهمية توحيد موقف الأكراد في بغداد والدفاع عن المكتسبات الدستورية، وتشكيل حكومة عراقية جديدة تلتزم بالدستور لضمان حقوق جميع العراقيين.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحزب بالقاهرة، أن ذلك جاء خلال استقبال ميراني للقنصل العام البريطاني لدى أربيل مارتن وار، أمس الأربعاء، وخلال اللقاء سلط الضوء على آخر التطورات السياسية في كردستان والعراق وردود الفعل تجاه الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، وزيارة وفد حزبه إلى بغداد واللقاءات مع الأطراف العراقية المختلفة لتشكيل الحكومة.

وأشار سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، إلى أن القرار "غير الدستوري والقانوني" حسب وصفه، لمجلس النواب العراقي، مؤكدا أن إلغاء نتائج تصويت قوات البيشمركة وقوات الأمن لإقليم كردستان، قرار غير عادل ومخالف للدستور، خاصة مع وجود ملاحظات حول عمل وأداء المفوضية في العملية الانتخابية والتلاعب بنتائجها.

وأكد ميراني أن الموقف الموحد للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ضرورة لخلق تفاهم مشترك بين الأطراف الأخرى للحفاظ والدفاع عن حقوق الأكراد في بغداد.

فيما تمنى القنصل العام البريطاني حل الخلافات بالحوار والتفاهم المشترك وأن يكون للأكراد مشاركة فعالة في الحكومة العراقية المقبلة.

فى ذات الشأن، استقبل أمس الأربعاء، أيضا، هيمن هورامي العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسئول العلاقات الخارجية والشئون السياسية لمكتب الرئيس مسعود بارزاني، مارتن وار القنصل العام البريطاني لدى أربيل .

وسلط الجانبان الضوء على آخر المستجدات السياسية في العراق، ونتائج الانتخابات الأخيرة، وأشار هورامي إلى ضرورة تحقيق توازن سياسي حقيقي، لمعالجة المشاكل والخلافات، ومراعاة التكوين العراقي من الناحية الدينية والجغرافية.

وأكد أن عدم الالتزام بالدستور أدى بالأوضاع إلى ما آلت إليه الآن، إلا أن حزبه سيكون من مناصري وداعمي حكومة تعمل حسب الدستور ويكون برنامج عملها مبنيا على الدستور.

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