الديمقراطي الكردستاني: تحالف سائرون – الفتح بداية خارطة سياسية تتجاوز الجمود

كشف شيركو حبيب مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة، عن أن المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، أصدرا بيانًا مشتركًا حول موقفيهما من التحالف الجديد الذي أعلنه بين ائتلاف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

وقال حبيب فى بيان لمكتب حزبه بالقاهرة أمس الأربعاء، إن التحالف سيكون بداية خارطة سياسية وتحالف جيد، من أجل تجاوز جمود الوضع السياسي، مضيفًا أن الحزبين وشعب كردستان، أكدا تجنب خطر الانزلاق في تلك المشاكل، وبذلا جهودًا كبيرة، وسيكونان دائمًا جزءًا من الحل، حسب الدستور وأعراف وقوانين الانتخابات.

وتابع: "لهذا الغرض زار وفد مشترك من الجانبين بعد الانتخابات جميع الأطراف السياسية العراقية وأطلعهم على مواقف حزبي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وكيف أنهما سيتوصلان إلى موقف مشترك وسيشكلان بأقرب وقت وفدًا تفاوضيًا مشتركاً، كما يأملان من جميع الأطراف الكردستانية والعراقية تغليب النقاط المشتركة على نقاط الخلاف، وأن تشكل معًا حكومة توافقية وطنية عبر التحلي بروح المسئولية للحفاظ على وحدة الصف الوطني".

كان قد أعلن أمس الثلاثاء، تحالف بين "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، و"الفتح" بزعامة هادي العامري لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك مع العامري عقد في منزله بالحنانة في النجف الأشرف، إن "تحالف الفتح وسائرون جاء ضمن الفضاء الوطني"، مضيفًا أن التحالف "يحافظ على التحالف الثلاثي مع ائتلافي "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية.

وفاز تحالف "السائرون" في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 12 مايو الماضي، بـ 53 مقعدًا، وتحالف الفتح بـ 47 مقعدًا، والنصر بـ 43 مقعدًا والديمقراطي الكردستاني بـ 28 مقعدًا، ودولة القانون 24 مقعدًا، وتيار الحكمة 22 مقعدًا.

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