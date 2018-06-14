الأمم المتحدة تندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسرائيل، أمس الأربعاء، لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 120 صوتًا، مقابل ثمانية وامتناع 45 عن التصويت.

وكانت الجزائر وتركيا والفلسطينيون طرحوا مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لإفشال قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا