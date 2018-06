المتوسط:

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن دمشق لم تتوقف عن الرد على إسرائيل، ولم توقف القتال ضد الإرهابيين في ذات الوقت.

وأضاف، في حوار مع “قناة العالم” الإيرانية، اليوم الأربعاء 13 يونيو / حزيران: “لم نتوقف عن الرد، ولم نتوقف عن القتال ضد الإرهابيين، بحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا من الناحية العسكرية والتقنية”.

وتابع: “كلما تحسنت هذه الإمكانيات سيكون مستوى الرد أفضل، ولكن حقيقة الرد الأقوى على إسرائيل هو ضرب الجيش الإسرائيلي الموجود في سوريا”، مشيرا إلى أن هذا الجيش يتمثل في الإرهابيين الذين يعملون لمصلحة إسرائيل بشكل واضح وصارخ.

ولفت الرئيس السوري إلى أن الإرهابيين الذين يعملون لصالح إسرائيل بدأوا بالهجوم على منظومات الدفاع الجوي السورية، بناء على توجيه إسرائيلي أمريكي.

وأكد الأسد أن الرد على إسرائيل سيكون سياسيا وعسكريا وبكل المجالات.

واعتبر الأسد أن إرهابيي إسرائيل داخل سوريا يتمثلون في تنظيمات “داعش” أو “النصرة” الإرهابية، أو المجموعات الأخرى المرتبطة بالمخطط وبالاستراتيجية الإسرائيلية.

The post الرئيس السوري: سنضرب الجيش الإسرائيلي في سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية