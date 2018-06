لجنة بالبرلمان الألمانى توافق على استئجار طائرات مراقبة إسرائيلية

المتوسط:

قالت مصادر بلجنة الميزانية فى البرلمان الألمانى، إن اللجنة وافقت على خطط الجيش لاستئجار طائرات مراقبة بدون طيار من طراز (هيرون-تي.بي) التى تصنعها إسرائيل فى صفقة تقدر بنحو مليار يورو (1.18 مليار دولار).

ولاقت الخطة اعتراضات العام الماضى من الحزب الديمقراطى الاشتراكى المنتمى ليسار الوسط والمشارك فى الائتلاف الحاكم الذى تقوده المستشارة أنجيلا ميركل. وكان الاعتراض بسبب إمكانية تسليح هذه الطائرات فى المستقبل.

ويستخدم الجيش الألمانى حاليا نموذجا مختلفا من طائرات هيرون لا يمكن تسليحها.

واتفق المحافظون بزعامة ميركل والحزب الديمقراطى الاشتراكى خلال مفاوضات تشكيل ائتلاف جديد فى فبراير شباط على استئجار الطائرات بدون طيار التى تصنعها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية حتى عام 2027، ولكن مع تأجيل اتخاذ قرار بشأن أى تسليح مستقبلى حتى يناقش البرلمان الأمر.

وتتضمن الخطط صفقتين منفصلتين، إحداهما مع إيرباص التى ستدير ​​برنامج الطائرات بدون طيار، والأخرى مع الحكومة الإسرائيلية لتغطية التدريب والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية للطائرات التى ستتمركز فى إسرائيل.

وبرنامج الاستئجار حل مؤقت حتى تصبح طائرة بدون طيار أوروبية جاهزة للاستخدام قرب عام 2025

