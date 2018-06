الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات مفاجئة في هضبة الجولان

المتوسط:

أنهى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، التمرين المفاجئ الذي أعلن عنه قبل أربعة أيام في هضبة الجولان السوري المحتل.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له اليوم: “انتهى التمرين المفاجئ لفرقة 319 احتياط المناوِرة”.

وأضاف أدرعي: “تدربت الفرقة على الانتقال من حالة الروتين لحالة الطوارئ وعلى تجنيد وتركيز الموارد البشرية، وفي نفس الوقت تطبيق الإجراءات الحربية التشغيلية للمحاربة كفرقة مناورة في الجبهة الشمالية”.

وتابع أدرعي بالقول: “في إطار التمرين تم استدعاء آلاف جنود الاحتياط الذين حضروا إلى القواعد العسكرية للقيام بتمرين الانتقال من الروتين للطوارئ. بالإضافة إلى ذلك استكملت الفرقة المناورة بتدريب بنيران حية”.

من جانبه قال قائد الفرقة “319” العميد نداف لوطن: “أنهت الفرقة اليوم تمرينا مفاجئا هاما جدا، في إطاره تمّ اختبار جاهزية الفرقة وإدارة قدراتها. وضعت الفرقة نصب أعينها مجال الجاهزية، وهي تلائم نفسها للتهديدات وتدرب قوات الاحتياط وفقا لذلك”.

وأضاف العميد لوطن “هذا التمرين يثبت أن جهاز الاحتياط يتواجد بأفضلية كبيرة وهذه خطوة إضافية للحفاظ على جاهزيته وقدراته”.

وشهدت المنطقة التي جرت فيها المناورات حركة ناشطة للمركبات العسكرية، وسمعت أصوات انفجارات، وتأتي هذه المناورات عقب انتهاء سلاح الجو الإسرائيلي من مناورات أجراها في الأيام الأخيرة، امتدت لخمسة أيام، على خلفية الوضع المأزوم مع قطاع غزة، حاكى فيها مهاجمة عشرات الأهداف الفلسطينية في وقت واحد.

