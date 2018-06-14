إبراهيم جضران يقود فلول سرايا بنغازى و جماعات ارهابية اخرى فى قتال عنيف ضد قوات الجيش في السدرة

ايوان ليبيا – وكالات :

تشهد منطقة السدرة مواجهات عنيفة بين الكتيبة 210 التابعة للحيش الوطني الليبي مع ميليشيات مسلحة وبقايا سرايا دفاع بنغازي يقودها إبراهيم جضران.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قد أعلنت أن سرايا بنغازي الإرهابية قد حاولت التوغل داخل الهلال النفطي وتتسبب في اشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية قبل أن يتم دحرها من قبل قواتنا المسلحة واستهداف الفارين منهم من خلال سلاح الجو الليبي.

وأوضحت الشعبة في منشور لها اليوم الخميس على صفحتها بالفيس بوك، أن هذه العمليات الجبانة ما هي إلا لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى.

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