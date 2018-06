إيفانكا ترامب تساند ممثلا إباحيا ضد والدها 

المتوسط:

ساندت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، أحد معارضي والدها، حيث وضع حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” علامة إعجاب لتغريدة شاركها ممثل إباحي مشهور انتقد فيها دونالد ترامب.

ووفقا لما نشره موقع “مشابل”، فإن حساب إيفانكا الرسمي على “تويتر” وضع إعجابا لتغريدة كتب فيها الممثل الإباحي المشهور تومي بيستول: “حتى أكون واضحا، فأنا لا أدعم ترامب بأي طريقة”.

وجاءت تغريدة الممثل الإباحي ردا على تغريدة انتقد فيها ترامب وسائل الإعلام التي يتهمها بنشر الأخبار الكاذبة، زاعما إنها تسعى إلى التقليل من شأن القمة “التاريخية” التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، الثلاثاء.

وقالت مصادر مقربة من ابنة الرئيس الأميركي، إن ما حدث كان خطأ تقنيا للفريق الذي يدير حساب إيفانكا في الموقع، لكن الإعجاب أزيل بعد نحو ساعتين من وضعه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، وضع حساب إيفانكا على تويتر علامة إعجاب لرابط يضم محتوى “مسيئا” لابنة ترامب.

