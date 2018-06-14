كأس العالم.. المنتخب الروسي يكتسح السعودية بخماسية

كتب: علي الزيني

فاز المنتخب الروسي الأول لكرة القدم على نظيره المنتخب السعودي بخماسية نظيفة، في المبارة التي جمعتهما على ملعب استاد لوجنيكي ستاديوم في العاصمة الروسية موسكو، في افتتاح كأس العالم، وأحرز الأهداف يوري جازينسكي في الدقيقة 23، وتشيرشيف في الدقيقة 41، ودزوبا في الدقيقة 71، وتشيريشيف في الدقيقة 91، وأليكساندر جولوفين في الدقيقة 94.

المنتخب الروسي سيطر على مجريات اللقاء، واعتمد على سرعات لاعبيه والضغط العالي على لاعبي السعودية من منتصف ملعبهم، بينما ظهر لاعبو الأخضر في حالة من التوتر، وارتكب مدافعيه الكثير من الأخطاء، وهو ما كلفهم استقبال 5 أهداف ليخرج المنتخب الشقيق يهزيمة مريرة.

الشوط الأول

ضغط المنتخب الروسي من بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكر، وحصل على ركلة أول ركنية في اللقاء من الجهة اليسرى نفذها يوري جيركوف، وأبعدها محمد البريك إلى خارج منطقة الجزاء بضربة رأس، وشهد وسط الملعب صراع بين لاعبي المنتخبين من أجل السيطرة على الكرة.

وشن صاحب الأرض أولى هجماته الخطيرة في الدقيقة السابعة، عندما أرسل أليكسندر فيرناندس كرة أرضية في عمق دفاع المنتخب السعودي الذي أبعدها عن منطقة الخطر ببراعة، بعدها إنطلق جولوفين الذي راوغ مدافعي الأخضر وأرسل عرضية خطيرة، أبعدها الدفاع السعودي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 12 انطلق أليكساندرو جولوفين من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية وصلت إلى يوري غازينسكي قابلها برأسية رائعة سكنت شباك عبدالله المعيوف، الذي لم يتمكن من التعامل معها، بعدها بدقيقتين أنقذ المعيوف مرماه من هدف محقق بعد أن تصدى للكرة ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

بعد مرور 20 دقيقة، شن المنتخب السعودي هجمة خطيرة، بعد أن انطلق ياسر الشهواني من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية قابلها السهلاوي برأسية قوية، اصطدمت بمدافع روسيا، وتحولت إلى ضربة ركنية، نفذها سلمان الفرج، وأبعدها مدافعي المنتخب الروسي عن منطقة الخطر، وأجرى صاحب الأرض ألى تغيراته بعد إصابة آلان دزاجويف ونزول دينيس تشيريشيف لاعب الوسط.

المنتخب السعودي اعتمد على التمريرات القصيرة في منتصف الملعب بين لاعبيه، تمهيدا للهجوم، انتهت بتصويبة سالم الدوسري من مسافة بعيدة مرت دون أي خطورة على مرمى المنتخب الروسي، استحوذ لاعبي الأخضر على الكرة وأرسل سلمان الفرج عرضية قابلها الشهواني برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة.

وانطلق فيدور سمولوف لاعب المنتخب الروسي وأرسل تمريرة بينية لـ أليكساندر جولوفين الذي انطلق بالكرة ودخل منطقة الجزاء وحاول المرور من أسامة هوساوي ولكن الأخير أبعد الكرة خارج منطقة الخطورة.

وقبل نهاية الشوط الأول انطلق أليكساندر جولوفين من الجهة اليمنى ثم مرر كرة لـ فيودور سمولوف الذي مررها للخالي تماما من الرقابة دينيس تشيريشيف، استلمها الأخير بشكل رائع وراوغ دفاع السعودية بشكل أروع ثم سدد الكرة بيسراه بقوة لتسكن شباك عبدالله المعيوف، وأعطى الحكم دقيقتين بدل وقت ضائع، بعدها أطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الروسي بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

عكس الشوط الأول، بدأ المنتخب السعودي ضاغطا منذ البداية من أجل إدراك تقليص هدف والعودة في أجواء اللقاء، ومرر لاعبيه تمريرات قصيرة في منتصف الملعب، وبعد مرور ربع ساعة عن انطلاق الشوط الثاني، أرسل محمد البريك عرضية خطيرة من الجهة اليمني، قابلها محمد السهلاوي في اتجاه المرمى، وحاول تيسير الجاسم متابعتها في الشباك لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 58 حصل المنتخب السعودي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها تيسير الجاسم، وقابلها سلمان الفرج برأسية قوية مرت بجوار القائم، بعدها استحوذ المنتخب الروسي على الكرة، وأرسل سمولوف بينية رائعة إلى دينيس تشيريشيف، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تسديد الكرة بيسراه في المرمى ولكنها اصطدمت بالدفاع وانتهت خطورة الهجمة.

وفي الدقيقة 64 أجرى المنتخب السعودي أول تبديلاته بنزول فهد المولد وخروج عبدالله عطيبف، وخروج ساميدوف ودخول كوزياييف من المنتخب الروسي، وحاول لاعبو الأخضر العودة للقاء، وتصدى عبدالله المعيوف لتسديدة رومان زوبنين القوية، وأكملها الدفاع إلى خارج منطقة الخطر، ووصلت الكرة إلى يحيى الشري الذي انطلق وأرسل كرة بينية إلى المولد، لكن أبعدها الفاع الروسي ببراعة.

المنتخب الروسي اختتم تبديلاته في الدقيقة 70 بخروج المهاجم سمولوف، ونزول دزوبا الذي يشغل نفس المركز، وبعدها بدقيقة أرسل جولوفين عرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليمنى، قابلها دزوبا الذي حل بديلا بضربة رأسية ولا أروع سكنت شباك المعيوف الذي وقف يشاهد الكرة في الشباك.

انطلق سالم الدوسري وسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليمنى، مرت بجوار المرمى بقليل للحارس إيجور أكينفيف، واستحوذ صاحب الأرض على الكرة من أجل إضافة هداف رابع، وأجرى بيتزي مدرب السعودية أخر تبديلاته بنزول مهند عسيري وخروج محمد السهلاوي، واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة نفذها جيركوف وأبعدها مهند إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل دينيس تشيريشيف الهدف الرابع، من تصويبة رائعة بوجه القدم الخارجي من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك المعيوف الذي فشل في التصدي للكرة، واختتم أليكساندر جولوفين خماسية المنتخب الروسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد تسديدة رائعة للركلة الحرة المباشرة ويطلق الحكم صافرة النهاية.

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