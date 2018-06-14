كأس العالم.. مفاجأة في تشكيل السعودية لمواجهة روسيا

كتب: علي الزيني

أعلن خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة روسيا في افتتاح كأس العالم، والتي تنطلق بعد قليل على ملعب استاد لوجنيكي استاديوم في العاصمة الروسية موسكو.

وجاء تشكيل السعودية كالتالي:

الحارس: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – ياسر الشهراني.

الوسط: تيسير الجاسم – سلمان الفرج – سالم الدوسري – عبد الله عطيف – يحيى الشهري.

الهجوم: محمد السهلاوي.

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