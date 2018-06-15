تركي آل شيخ: أتحمل مسئولية هزيمة السعودية واللاعبون سودوا وجهي

كتب: علي الزيني

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه يتحمل هزيمة منتخب بلاده بخماسية أمام روسيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد لوجنيكي ستاديوم في العاصمة الروسية موسكو، في افتتاح كأس العالم، أحرز الأهداف يوري جازينسكي في الدقيقة 23، وتشيرشيف في الدقيقة 41، ودزوبا في الدقيقة 71، وتشيريشيف في الدقيقة 91، و أليكساندر جولوفين في الدقيقة 94.

المنتخب الروسي سيطر على مجريات اللقاء، واعتمد على سرعات لاعبيه والضغط العالي، على لاعبي السعودية من منتصف ملعبهم، بينما ظهر لاعبو الأخضر في حالة من التوتر، وارتكب مدافعوه الكثير من الأخطاء، وهو ما كلفهم استقبال 5 أهداف ليخرج المنتخب الشقيق هزيمة مريرة.

آل الشيخ تحدث في فيديو، انتشر عقب المباراة، قائلا: "لا أعرف ماذا أقول لكم. سودتوا وجهي.. هذه النتيجة أنا أتحملها بالكامل أمام ولي العهد السعودي وأمام الجمهور الرياضي السعودي".

رئيس الهيئة الرياضية السعودية واصل حديثه: "هذه إمكانيات الجيل الحالي. فعلنا كل شيء ودفعنا لهم كامل المستحقات وجلبنا لهم أفضل طاقم تدريبي.. لا أحد يقول لي أن بيتزي ليس معروفا أو أنه لا يمتلك أي قدرات. اللاعبون لم يقدموا 5% من المطلوب منهم، هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعترف بها".

"هذه إمكانيات وقدرات الجيل الحالي. لن نتلاعب ببعض وهذا ما تحدثت عنه في السابق والكل وقف ضدي.. أنا من أتحمل كامل المسؤولية لأنني على رأس الهرم الرياضي في السعودية. اللاعبون وأنا".

وكشف تركي آل شيخ: "الآن أنا أجلس لأضع خطة للمستقبل وأريد مساعدتكم. أريد 1000 شاب سعودي في عمر الـ12 عاما لجعلهم يخوضون رحلة احتراف في الخارج.. للأسف وكما تحدثت في السابق، لا يوجد أي لاعب سعودي في الجيل الحالي يستحق راتبا سنويا أكثر من مليون ريال، ولكنني وقتها تعرضت لهجوم كبير".

آل شيخ اختتم قائلا:" والآن الحقيقة ظهرت أمام الجميع. تعلمون الآن سبب وجود 7 محترفين وآخر على الدكة في الدوري.. الآن سأضع خطة بناء لجيل يبدأ من 2022 لكي نحصد ثماره في 2026 و2030، لن أكون موجودا في ذلك الوقت ولكننا نعمل من أجل بلدنا وللأجيال القادمة".

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