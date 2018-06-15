جريزمان يعلن بقائه مع أتليتكو مدريد

كتب: علي الزيني

أعلن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، موقفه من الاستمرار مع الفريق في للموسم المقبل، مؤكدًا أنه مستمر مع الفريق، جاء ذلك في مقطع فيديو نشره منذ قليل لينهي الجدل حول انتقاله إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المهاجم الفرنسي انتظر برشلونة ليرفع راتبه لأكثر من 15 مليون يورو سنويا لكن الفريق الكتالوني لم يوافق على الطلب، ففضل جريزمان البقاء مع أتلتيكو مدريد الذي سيعطيه راتبا يصل إلى 25 مليون يورو سنويا.

المهاجم الفرنسي أكد أنه كان مستاء من الجماهير التي هاجمته عقب الفوز بالدوري الأوروبي، حيث أطلقت صافرت الاستهجان ضده في الاحتفال بالتتويج بلقب "يوروبا ليج" لكنه أشار إلى أن المدرب دييجو سيميوني ودييجو جوديين ساعداه على تخطي هذا الموقف.

وكان برشلونة الإسباني يسعى لضم جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي، التي تبلغ 100 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا