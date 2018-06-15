أبو تريكة: سواريز قد يصبح هداف المونديال أمام السعودية

كتب: علي الزيني

عبر محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن دهشته من الأداء الضعيف الذي ظهر عليه منتخب السعودية في المباراة التي جمعته أمام روسيا في افتتاح بطولة كأس العالم والتي انتهت بخسارة السعودية بخماسية نظيفة.

أبو تريكة قال في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي لمباراة افتتاح كأس العالم: "لم أتوقع أن يقدم منتخب السعودية هذا الشكل الضعيف خلال مباراة الافتتاح.. خوان أنطونيو بيتزي لعب على الاستحواذ والدليل أن النسبة 60% للسعودية، لكنه لم يعالج الأخطاء التي ظهرت في المباريات الودية".

وتابع قائلاً:"لم نر أي خطورة للسعودية خلال اللقاء، بناء اللعب كان بطيئا لغياب الحلول، في المقابل منتخب روسيا يشكل خطورة دائمة بمجرد قطع الكرة من السعودية.. وإذا لعب المنتخب السعودي بهذا الشكل أمام أوروجواي من الممكن أن يحصل كافاني، أو سواريز على جائزة هداف المونديال في مباراة واحدة".

وكشف نجم الكرة المصرية السابق أن الأخطاء الدفاعية مستمرة وهي سبب الهدفين، رأينا سذاجة دفاعية في الهدف الأول، فرأينا المدافعين باعا نفسيهما في الهدف الثاني وتشيرشيف يؤدي بشكل رائع بعد نزوله بديلا، وكل الأهداف جاءت نتيجة أخطاء دفاعية".

" دائما ما نرى المسئولين في المملكة العربية السعودية يأخذون قرارات عنترية في وقت الخسارة ومن الممكن أن نسمع عن إقالة بيتزي".

وحقق المنتخب الروسي الأول لكرة القدم على نظيره المنتخب السعودي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد لوجنيكي ستاديوم في العاصمة الروسية موسكو، في افتتاح كأس العالم، أحرز الأهداف يوري جازينسكي في الدقيقة 23، وتشيرشيف في الدقيقة 41، ودزوبا في الدقيقة 71، وتشيريشيف في الدقيقة 91، وأليكساندر جولوفين في الدقيقة 94.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا