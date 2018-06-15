أخطاء بيتزي وفارق قوة.. أبرز ملامح هزيمة السعودية بافتتاح المونديال

كتب: علي الزيني

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قدم أداء ضعيفا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، وتلقى هزيمة قاسية، بخماسية نظيفة أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد لوجنيكي ستاديوم في العاصمة الروسية موسكو.

أهداف المنتخب الروسي سجلها كل من، دينيس تشيريشيف "هدفين"، ويورى جازينسكى وأرتيم دزيوبا وأليكسندر جولوفين فى الدقائق 12 و43 و71 و 91 و 95 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد منتخب روسيا إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبى مصر وأوروجواي، بينما ظل رصيد منتخب السعودية خاليا من النقاط.

المنتخب السعودي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد البريك، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني، وفي خط الوسط تيسير الجاسم، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، وأمامهم محمد السهلاوي، واعتمد بتيزي المدير لمنتخب الأخضر على طريقة 4-3-3.

في المقابل درس ستانيسلاف تشير تشيسواف مدرب المنتخب الروسي نقاط ضعف المنتخب السعودي، وبدأ بطريقة 4-2-3-1، وقاد المخضرم سيرجي إيجناشيفيتش خط الدفاع بمساعدة إليا كوبيتوف والظهيرين مانويل فرنانديز ويوري جيركوف، ووقف كل من رومان زوينين ويوري جازينسكي في منتصف الملعب، ليتركوا مهمة البناء الهجومي آلان دزاجويف بإسناد من الجناحين ألكسندر جولوفين وألكسندر ساميدوف، مقابل وجود رأس الحربة فيدور سمولوف داخل منطقة الجزاء.

ضعف الدفاع

دفاع منتخب السعودية قدم أداء كارثيا، وظهر تائها، مع ضعف التمركز والتعامل مع العرضيات، وظهر عليهم الاستسلام خاصة في الشوط الثاني، بعد أن أيقنوا الفارق كبير مع المنافس، وهو الشيء المخيب أكثر من النتيجة، هذا التراخي التام من لاعبي السعودية وعدم القتال.

فارق القوة

ظهر خلال المباراة فارق القوة البدنية الرهيب بين روسيا والسعودية، وفارق اللياقة البدنية أيضا، وشاهدنا في كل التحام كان يفوز بها لاعب روسيا، وظهر فارق كبير في القوة والسرعة بين الفريقين، وهو ما ساهم في تفوق لاعبي روسيا في الكرات العالية التي سجلوا عن طريقها الأهداف الثاني والثالث والرابع.

بطء من المنتخب السعودي في نقل الفريق إلي الهجوم أو حتى في صناعة الهجوم المنظم مع قوة بدنية قليلة لم تجعل اللاعبين في حالة تفوق في حالة الالتحامات، وفي الجانب الآخر حاول الروس خطف الكرة بقوتهم المعتادة مع تواجد ثلاثي هجومي خلف رأس الحربة واستغلال أهم نقاط الفريق ساميدوف بجوار جولوفين أمام جبهة السعودية اليسرى الضعيفة.

أخطاء بيتزي

أخطأ خوان أنطونيو بيتزي، باهتمامه ببناء اللعب من الخط الخلفي عن طريق عمر هوساوي الذي ظهر غير قادر على القيام بهذا الدور تماما رغم إصرار لاعبي السعودية على تمرير الكرة له من أجل بدء هجمات الفريق، دون النظر في إيجاد حلول لتسجيل هدف، ولم يعالج الأخطاء التي ظهرت في شوط المباراة الأول، وترك هوساوي وحيدا وارتكب الكثير من الأخطاء، مع ضعف الجبهة اليسرى.

روسيا استغلت جيدا ضعف هوساوي وانخفاض مستوى عطيف في خط الوسط بالضغط عليهما فقتلت معظم محاولات السعودية الهجومية قبل ولادتها وشكل خطورة كبيرة على دفاعاتهم بالمرتدات.

تألق لاعبي روسيا

تألق لاعبو روسيا دون استثناء لكن تقمص دور البطولة النجم أليكساندر جولوفين لاعب سسكا موسكو، مع دينيس شيريشيف، الذي صنع الهدفين الأول والثالث وسجل الهدف الخامس بطريقة رائعة من ركلة حرة.

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