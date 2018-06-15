شجع مصر.. كافاني وسواريز يقودان هجوم أوروجواي أمام الفراعنة

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الرسمي لـ«السيليستي»، لمواجهة المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بمونديال روسيا 2018، والمزع إقامته في الفترة الممتدة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وستكون هذه هي المباراة الأولى في روسيا 2018 لطرفي اللقاء والثانية في البطولة، عقب تلقي المنتخب السعودي هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام البلد المضيف، أمس الخميس، على ملعب لوجنيكي في موسكو، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويقود المباراة تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام، الحكم الهولندي بيورن كيبرز، ويعاونه كمساعد أول ساندر فان روكيل، بينما سيكون اروين زينسترا مساعدا ثانيا، فيما سيكون ميلوراد مازيك حكمًا رابعًا.

ويُشكّل منتخب أوروجواي بطل العالم مرتين خصمًا صعبًا للمنتخب الوطني العائد للعرس العالمي، وتألّق ممثلو أمريكا الجنوبية وأبطال العالم مرتين سابقاً في النسختين الماضيتين من البطولة، وأنهوا المنافسات في المركز الرابع سنة 2010، ورغم أن الفريق تعرّض للإقصاء من دور الستة عشر في البرازيل 2014، إلا أن كوكبة من عناصر ذلك الفريق تعود للمنافسات مسلّحة بالخبرة ويقودها ثنائي الهجوم الناري لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وفيما يلي تشكيل أوروجواي:

– حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

– خط الدفاع: جيليرمو فاريلا، خوسيه ماريا خيمينيز، دييجو جودين، مارتين كاسيريس

– خط الوسط: ناهيتان نانديز، ماتياس فيتشينو، رودريجو بينتانكور، جيورجيان دي أراسايتا

– خط الهجوم: إدينسون كافاني، لويس سواريز

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