سفرة العيد.. سمك سنجاري مع أرز الصيادية مع العصير كوكتيل الليمون بالنعناع

في شهر رمضان، قليل جدا من يقوم بتجهيز وجبة سمك على الإفطار لكونه يعطي شعورا دائما بالعطش، لهذا أعتقد أنها الوجبة الأنسب التى يمكنك أن تقدميها لأسرتك في العيد، كما أنها الأفضل حال عزومة الأهل والأصحاب.. أسهل عليك الأمر وأختار معك الطبق الرئيسي والجانبي، فالطبق الرئيسي "سمك سنجاري" والجانبي أرز الصيادية ومعهما عصير الليمون بالنعناع.. جربيها اليوم.

للتذكير.. لا تنسي شراء السمك من متجر معروف لديك لضمان جودته وغسله أيضا بالملح والخل للتخلص من رائحته الكريهة والتأكد من قتل أي فيروس أو ميكروب.

طريقة عمل السمك السنجاري

المكونات:

– 5 كيلو سمك القاروس (كل سمكة كيلو قبل التنظيف)

– كوب كزبرة مفرومة

– نصف كوب طماطم شرائح

– ثلاث ملاعق عصير ليمون

– ملعقتا كمون

– ملعقتا ثوم مفروم

– كوب شبت مفروم

– ملعقة ملح متبل بالفلفل الأسود

طريقة التحضير:

– قومي بفتح السمك من الجانب، ثم نظفيه جيدا بالماء والخل، مع ترك الجانبين الخلفي والأمامي متصلين.

– في إناء زجاجي، ضعي الخضراوات والبهارات معا واحشي بهما السمك.

– رصي السمك في صينية وضعيه في الفرن لمدة نصف الساعة على الأقل.

– قبل أن تخرجيه من الفرن قومي بوضع عصير الليمون عليه.

طريقة عمل أرز الصيادية

المكونات:

كوب بصل مبشور

كوب عصير طماطم

كوب أرز

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

ملعقة كزبرة

ملعقة كمون

ملعقتا زيت

كوب ماء ساخن

طريقة العمل:

– في إناء متوسط الحجم.. ضعي البصل وحمريه في الزيت إلى أن يصفر لونه.

– بعد غسل الأرز جيدا.. قومي بسكبه على البصل، واستمري فى التقليب دقائق.

– أضيفي إلى الأرز عصير الطماطم والتوابل، وقليلا من الماء إذا احتاج.

– بعد أن يغلي الأرز، هدئي النار واتركيه 10 دقائق.

طريقة عمل كوكتيل الليمون بالنعناع:

المكونات:

4 ليمونات (مقشر)

5 أوراق نعناع أخضر طازج

2 كوب ماء بارد

سكر حسب الرغبة

مكعبات ثلج

طريقة العمل:

– ضعي المكونات معا واخلطيها في الخلاط، ويفضل وضع الثلج في أكواب التقديم مع شرائح ليمون ونعناع.

التقديم:

لا تنسي تزيين سفرة العيد بأطباق الطحينة والسلطة الخضراء، ويمكنك التخلص من رائحة السمك عقب تناول الوجبة من هنا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا