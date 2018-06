غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 700 آخرين قبالة سواحل جنوب إسبانيا

المتوسط:

أعلنت أجهزة الإنقاذ الإسبانية وفاة أربعة مهاجرين وإنقاذ قرابة 700 آخرين الجمعة قبالة سواحل جنوب إسبانيا قبل يومين من وصول سفينة “اكواريوس” إلى فالنسيا كما هو مقرر.

وقال المتحدث باسم الأجهزة أن هؤلاء المهاجرين كانوا فى منطقة مضيق جبل طارق وبحر البوران بين المغرب وإسبانيا، حيث “كانت الرؤية سيئة للغاية”.

تم إنقاذ ما مجموعه 682 مهاجرا على متن 62 زورقا كما عثر على أربعة لقوا حتفهم خلال هذه العمليات.

منذ بداية العام، وصل أكثر من 9300 مهاجر إلى شواطئ إسبانيا، البوابة الثالثة إلى أوروبا بحراً وراء إيطاليا واليونان، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، وتضاعف هذا الرقم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تضاعف عدد الوفيات خلال العبور أربع مرات: 244 حالة وفاة حتى 10 يونيو، مقابل 61 العام الماضى خلال نفس الفترة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

من المقرر أن تستضيف إسبانيا الأحد فى فالنسيا 629 مهاجرا أنقذوا قبالة السواحل الليبية تقلهم السفينة اكواريوس، وكانوا محور جدل دبلوماسى فى الأيام الأخيرة.

