إسرائيل تلقى قنابل إنارة وسط قطاع غزة بسبب الطائرات الورقية

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلى ، مساء يوم الجمعة، قنابل إنارة شرق البريج وسط قطاع غزة، وكان قد نجا فى وقت سابق اليوم الجمعة، مجموعة من مطلقى الطائرات الورقية من صواريخ أطلقتها طائرة استطلاع إسرائيلية شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين، أحدهما استهدف مطلقى الطائرات الورقية الحارقة، والآخر أصاب دراجة نارية فى المكان، دون وقوع إصابات.. فيما قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن “الجيش أطلق نيران تحذيرية من طائرة تجاه مجموعة كانت تقوم بتجهيز بالونات حارقة ومتفجرة فى جنوب قطاع غزة”، مضيفا : “يعتبر الجيش استخدام البالونات والقنابل الحارقة خطيرا وسيعمل على منع استخدامها”.

وفى وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن “قوات الجيش قصفت نقطة رصد لحركة حماس فى المكان الذى تم منه إطلاق بالونات حارقة شمال قطاع غزة”.

وحسب القناة 12 العبرية، فقد اندلع منذ صباح اليوم الجمعة 11 حريقا فى غلاف غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من غزة.

