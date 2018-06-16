النائب علي القطراني يدين الهجوم على الهلال النفطي ويؤكد أن الجيش بالمرصاد

بنغازي 14 يونيو 2018 (وال) – دان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة السيد علي القطراني بأشد العبارات الهجوم المسلح على الهلال النفطي.

وقال القطراني لوكالة الأنباء الليبية إن هذا الهجوم تنفذه بقايا سرايا إرهاب بنغازي وتنظيم القاعدة الإرهابي والجماعة الليبية المقاتله والمرتزقة الأجانب من الجنسيات الأخرى برعاية الدول الراعية للإرهاب قطر وتركيا.

وأكد القطراني أن هذا التصعيد وهذه الأفعال الإجرامية وغير الأخلاقية الغرض منها زيادة الصراع المسلح والاقتتال والفتنة وشق الصف وإجهاض جهود الوفاق مابين أبناء الشعب الليبي المخلصين وتدمير خيراتهم و مقدارتهم وثرواتهم.

وترحم القطراني على أرواح الشهداء الأبرار الذين يضحون بأنفسهم دفاعا عن هذه المقدرات داعيا الله بالشفاء العاجل للجرحي الأبطال.

وحذر كل من تسول له نفسه بالداخل والخارج المساس بأمن واستقرار البلاد والعبث بثروات وخيرات الشعب ومقدرات الوطن، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية متمثلة في القوات المسلحه العربية الليبية والوطنيين الشرفاء سوف يكونون لهم بالمرصاد علي الدوام.(وال – بنغازي) ا م

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