وفاة محافظ البنك المركز السودانى خلال زيارة رسمية لتركيا

أعلنت عائلة محافظ بنك السودان المركزى حازم عبد القادر والقصر الرئاسى السودانى اليوم السبت وفاة عبد القادر إثر أزمة قلبية خلال زيارة لتركيا.

وشغل عبد القادر المولود عام 1960 عدة مناصب فى البنك المركزى من عام 1985 قبل تعيينه محافظا للبنك فى ديسمبر 2016، وقالت عائلته إنه لم يكن يعانى من أى مرض، وعبد القادر له 6 من الأبناء.

ويعانى اقتصاد السودان من نقص فى العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء للدولار مما دفع بنك السودان المركزى لخفض العملة إلى نحو 30 جنيه مقابل الدولار فى وقت سابق هذا العام من 6.7 جنيه للدولار فى أواخر ديسمبر.

