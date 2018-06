دولة جديدة قد تظهر في الشرق الأوسط .. هذه حدودها

المتوسط:

ترى صحيفة روسية إمكانية أن تسير الأمور إلى إقامة دولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” أن تركيا أبدت استعدادها للتعاون مع إيران في محاربة حزب كردستان العمالي في الأراضي العراقية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أنقرة لتوطيد مواقع تركيا في المنطقة. ولأن هذا يتنافى مع ما تريده إسرائيل فإن القيادة الإسرائيلية بدأت تناقش موضوع الاستقلال الكردي. ودعا فريق حزب الليكود في البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي ممثلا بالنائب يواف كيش إلى ضرورة أن تدعم إسرائيل الجهود الكردية لإقامة دولة مستقلة.

وأكد فريديريك هوف، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، للصحيفة أن هذا يدل على علاقة حسنة بين إسرائيل والأكراد بخاصة بين الدولة العبرية وحكومة كردستان في العراق.

ومن جهتها أبلغت الباحثة الإسرائيلية يليزافيتا تسوركوفا صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” أن مسؤولين إسرائيليين التقوا قادة أكراد سوريا.

ولم يستبعد المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، مع ذلك، ألا تعطي إسرائيل دفعا جديدا لجهود إقامة دولة خاصة بالأكراد، معتبرا أن الهدف من مبادرات إسرائيلية من هذا النوع قد يكون محصورا بإزعاج أنقرة.

