المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء لاحتواء معركة الحديدة

يعتزم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إجراء لقاءات في إطار مساعي المجتمع الدولي لاحتواء معركة الحديدة، وذلك عقب وصوله ظهر اليوم إلى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة سبوتنيك الروسية، إنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي خلال هذه الزيارة قيادات من جماعة الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلين في صنعاء، وذلك بهدف إيقاف التصعيد في محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد إعلان الجيش اليمني، يوم الأربعاء الماضي عملية النصر الذهبي للسيطرة على ميناء الحديدة ومطارها.

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