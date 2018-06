تظاهرات فى شوارع اليونان بسبب إسم دولة مقدونيا

المتوسط:

تظاهر المئات اليوم السبت، فى شوارع العاصمة أثينا، احتجاجا على عقد اتفاق بين أثينا وسكوبيى يقضى بتقاسم استخدام كلمة “مقدونيا” فى اسم الدولة المجاورة.

واصطدمت الشرطة اليونانية مع عدد كبير من المتظاهرين، الذين حملوا أعلام يونانية، رافضين الاتفاق علي استخدام كلمة مقدونيا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وسيصوت النواب اليونانيون خلال ساعات على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة قدمها اليمين المحافظ لعرقلة الاتفاق حول اتفاق “مقدونيا” الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى.

