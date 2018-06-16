حارس أيسلندا رجل المباراة بعد مواجهة الأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جائزة رجل مباراة الأرجنتين وأيسلندا، بتتويج هانيس هالدورسون، حارس المنتخب الأيسلندي.

وقدّم هانيس هالدورسون واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق، نجح في في التصدي لضربة جزاء من أقدام نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، كما نجح في التصدي لتسديدات نجوم المنتخب الأرجنتيني.

حقق منتخب أيسلندا، أولى مفاجآت بطولة كأس العالم 2018، بعد أن تعادل مع المنتخب الأرجنتيني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وتقدم سيرجيو أجويرو، للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 19 وتعادل ألفريد فينيو جاسون لأيسلندا في الدقيقة 23 من زمن المباراة.

وقدم المنتخب الأيسلندي مستوى رائع في اللقاء وظهر بشكل منظم دفاعيا وفشلت كافة محاولات لاعبو التانجو في الوصول لمرمى أيسلندا ولم يظهر ليونيل ميسي بالمستوى المنتظر منه وأهدر ركلة دزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، كما أضاع على المنتخب الأرجنتيني فرصة حصد أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم معهما منتخبا كرواتيا ونيجيريا.

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