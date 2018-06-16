رقم سلبي لميسي في مباراة الأرجنتين وأيسلندا

أهدر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الأسباني ركلة جزاء، أمام منتخب أيسلندا، في المباراة جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمونديال روسيا.

وفي الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني تم احتساب ركلة جزاء لمنتخب الارجنتين بعد تدخل من مدافع أيسلندا على أجويرو.

ونجح لهانس هالدورسون في التصدى لركلة الجزاء الذي سددها ميسي على يمينه وينقذ مرمى ايسلندا من الهدف الثاني.

وبعد إهدار ميسي ركلة الجزاء بمباراة أيسلندا، تعد هي الركلة الأولى التي تهدر بمونديال روسيا 2018، وأخر ضربة جزاء أهدرها التانجو في نهائيات كأس العالم كانت لأورتيجا بمونديال 2002 أمام السويد.

وأصبح ميسي ثالث لاعب أرجنتيني يضيع ركلة جزاء في تاريخ المونديال، بعد كل من فيرناندو عام 1930 وأورتيجا عام 2002.

وحقق منتخب أيسلندا، أولى مفاجآت بطولة كأس العالم 2018، بعد أن تعادل مع المنتخب الأرجنتيني بهدف لكل منهما.

وتقدم سيرجيو أجويرو، للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 19 وتعادل ألفريد فينيو جاسون لأيسلندا في الدقيقة 23 من زمن المباراة.

وقدم المنتخب الأيسلندي مستوى رائع في اللقاء وظهر بشكل منظم دفاعيا وفشلت كافة محاولات لاعبو التانجو في الوصول لمرمى أيسلندا ولم يظهر ليونيل ميسي بالمستوى المنتظر منه وأهدر ركلة دزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، كما أضاع على المنتخب الأرجنتيني فرصة حصد أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم معهما منتخبا كرواتيا ونيجيريا.

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