سفرة العيد.. فتة مع سلطة الفتوش والحلو رموش الست

ما رأيك فى غذاء لذيذ اليوم تجتمع حوله أسرتك وتعيشين معهم أجواء العيد؟.. مؤكد أنك حائرة الآن وتبحثين عن الأطباق والوجبات.. أسهل عليك الأمر بالطبق الرئيسي والجانبي والحلو أيضا، الطبق الرئيسي “فتة العيد” والجانبي سلطة الفتوش.. والحلو رموش الست.

جربيها اليوم. للتذكير.. لا تنسي شراء اللحوم من متجر معروف لديك لضمان جودته وغسلها أيضا بالملح والخل للتخلص من أي روائح بها، والتأكد من قتل أي فيروس أو ميكروب، مع تجهيز كل المكونات قبل البدء.

طريقة عمل فتة العيد

المكونات:

– كوب أرز

– كوب خبز مقطع مكعبات (محمص)

– كوب عصير طماطم

– كيلو لحمة قطع متوسطة الحجم

– كوب بصل مقطع

– كوب بصل مفروم

– 3 ملاعق كرفس

– 6 ملاعق زيت

– 3 ملاعق زبدة

– 4 ملاعق ثوم

– ملعقتا صلصة طماطم

– ربع كوب خل أبيض

– ملعقة بهارات لحم

– ورق لورى

– نصف ملعقة فلفل أسود

– 5 حبات حبهان

– مكعب مرق

– نصف ملعقة كمون

– ملح فلفل أسود

طريقة التحضير:

– اسلقي اللحمة وضعي في أثناء سلقها أوراق لورا وحبهان وبصلة.

– أحضري حلة أرز أبيض متبل بالمستكة وورق اللورا والحبهان عن طريق تشويح الأرز في السمنة وتتبيل المرقة التي يسقى بها.. يطهى على نار هادئة.

– اصنعي الصلصة عن طريق تحمير الثوم في الزيت والسمنة مع البصل المفروم، ثم أضيفي إليها الصلصة واتركيها حتى تسبك معا.. لا تنسي وضع البهارات والخل والملح والفلفل الأسود.

– في طاسة التقديم ضعي العيش ثم الشوربة وفوقها الأرز والصلصة وقطع اللحم.

طريقة عمل الفتوش:

طريقة عمل الفتوش السوري

المكونات:

– كوب طماطم قطع

– كوب خس قطع

– كوب جرجير مقطع

– كوب خيار

– كوب بقدونس مفروم

– كوب بصل مفروم

– كوب فجل قطع

– رغيف خبز مقطع ومحمص في الفرن

– ملعقتا دبس رمان

– ملعقتا خل – ملعقة ملح

– ملعقة نعناع

– ملعقتا زيت زيتون كبيرتا الحجم

طريقة التحضير:

– في إناء زجاجي.. اخلطي المكونات التالية معا (الطماطم والبصل والجرجير والخيار والفجل والبقدونس).

– ثم ضعي عليها دبس الرمان والخل والملح والنعناع والزيت.

– قلبيها جيدا حتى تمتزج معا ثم ضعي شرائح الخبز.

طريقة عمل رموش الست

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التقديم

لا تنسي تزيين سفرة العيد بالعصائر المثلجة وقليل من الزهور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا