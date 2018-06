ملياردير “الدعارة” دينيس هوف يفوز بترشيح الحزب الجمهورى للكونجرس

المتوسط:

وجه الناشط في الحزب الجمهوري دينيس هوف، مالك سلسلة بيوت دعارة مرخص لها ونجم برنامج على تلفزيون الواقع، يوم الجمعة، انتقادات لحزبه بعد فوزه فى الانتخابات التمهيدية للحزب فى ولاية نيفادا.

وهزم هوف، البالغ من العمر 71 عاما، جيمس اوسكارسون وهو مدير تنفيذى فى أحد المستشفيات. وسيكون لدى هوف الحظ الاوفر فى دائرته المحافظة عندما يواجه الديموقراطية ليسيا رومانوف في نوفمبر.

وقال هوف، فى بيان، “إن مجالس الهيئات الناخبة أظهرت عدم كفاءة لوقت طويل، ولم تفز بالغالبية إلا مرة فى السنوات الـ33 الماضية”.

وأضاف “المرة الوحيدة التى فازت فيها بالغالبية فى 2015، افسدت ذلك بإقرار أكبر زيادة ضريبية فى تاريخ نيفادا”.

وهوف، الذى لم يتلق دعم الحزب الجمهورى فى الانتخابات التمهيدية، قال إنه مسرور لعدم ارتباطه بحزب يضم سياسيين سيضرون بسمعته. وقال “إن مجالس الهيئات الناخبة عملت ضدي بشكل فاعل وقوى فى الانتخابات التمهيدية. كالعادة فشلوا”.

وعبر عن الثقة في الفوز فى نوفمبر القادم، وقال إنه سيشكل “هيئة ناخبين من الذئاب المنفردة” ويعقد لقاءات “ستكون أكثر متعة” من مثيلاتها التقليدية.

