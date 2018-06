السفيرة الأمريكية بكندا تتلقى ظرفا به مسحوق أبيض وتهديدات

المتوسط:

تلقت السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، ظرفا بريديا يحتوي على مسحوق أبيض وتهديدات، حسبما أفادت قناة CTV التلفزيونية، اليوم السبت.

وقالت القناة إن الرسالة الموجهة إلى كرافت تلقتها السفارة يوم الخميس الماضي، مضيفة أن تحليلا أجري للمسحوق الموجود في الظرف لا يمثل أي خطورة.وذكرت CTV أن صاحب الرسالة هدد السفيرة بالقتل إذا لم تستقيل من منصبها، إضافة إلى تهديدات موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوردت القناة أن الأجهزة المعنية الكندية والأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة توترا حادا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أدرج ترامب كندا في قائمة دول تستهدفها الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم. إضافة إلى ذلك، تعثرت المحادثات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حول تحديث اتفاق التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية (نافتا)، الإجراء الذي يصر على ضرورته الرئيس الأمريكي.

والأسبوع الماضي، وجّه ترامب انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، متهما إياه بإقامة حواجز تجارية “غير عادلة” أمام الولايات المتحدة.

