أمريكا والناتو يدعمان مبادرة وقف إطلاق النار مع طالبان

أعلنت قيادة حلف “الناتو” والقوات الأمريكية في أفغانستان، ترحيبهما بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، تمديد وقف إطلاق النار مع طالبان وعرضه لبدء محادثات السلام.

وبحسب موقع القوات الدولية على الإنترنت، فإن قيادة الناتو والقوات الأمريكية في أفغانستان أعلنا في بيان “دعمهما إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد وقف إطلاق النار مع طالبان وعرضه لبدء محادثات السلام”. مع التأكيد على أن “وقف إطلاق النار مع طالبان لا يشمل جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية إقليمية ودولية أخرى”.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “إننا نؤيد عرض الرئيس غني بتمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام”، لافتا إلى أن محادثات السلام ستشمل بالضرورة مناقشة دور الجهات الفاعلة والقوى الدولية: “إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم هذه المناقشات وتسهيلها والمشاركة فيها”.

وكان الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، عن تمديد وقف إطلاق النار مع حركة طالبان لأجل غير مسمى، وعرض على الحركة القيام بمبادرة مماثلة مقابل حصولهم على بعض التسهيلات.

وقال غني في خطاب تلفزيوني إلى الشعب الأفغاني عبر القناة الحكومية: ” أطلب من قوات الأمن والدفاع تمديد وقف إطلاق النار من اليوم الرابع من العيد”.

وكان الرئيس الأفغاني أعلن، يوم 7 يونيو/حزيران الجاري، هدنة مؤقتة مع طالبان وباقي التنظيمات المسلحة باستثناء الإرهابيين الأجانب المنتمين لتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم 12 حزيران /يونيو الجاري.

ولم يتطرق غني في خطابه اليوم إلى المدة الزمنية التي سيتم تمديد الهدنة فيها، لافتاً إلى أنه “سيتم مشاركة تفاصيل وقف إطلاق النار المقترح مع الأمة قريباً”.

