المتوسط:

عقدت الحكومة الإسبانية، اتفاقًا مع فرنسا لاستقبال أكثر من 600 مهاجرًا أنقذتهم السفينة «أكواريوس» المتجهة حالياً إلى إسبانيا.

ومن جهتها، قالت كارمن كالفو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، إن الحكومة الفرنسية ستتعاون مع الحكومة الإسبانية في استقبال المهاجرين المرتقب وصولهم اليوم الأحد.

وتابعت في تصريحات صحفية: «فرنسا ستوافق على استقبال المهاجرين الذين يبدون رغبتهم في الانتقال إلى هذا البلد، وذلك بعد وصولهم إلى ميناء فالنسيا وتطبيق كل البروتوكولات التي تلحظها آلية الاستقبال».

وتبحر «أكواريوس» وسفينتان تقل 630 مهاجراً تم إنقاذهم قبل أسبوع قبالة ليبيا في المياه الإسبانية، وينتظر أن تصل إلى ميناء فالنسيا الإسباني الأحد.

وأورد البيان أن رئيس الوزراء الإسباني الجديد الاشتراكي بيدرو سانشيز «شكر للرئيس (إيمانويل) ماكرون تعاونه في هذه القضية»، و«يعتبر أن على أوروبا أن تتعامل (مع قضية الهجرة) في هذا الإطار من التعاون».

وكان قد تعهد وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الايطالي اليميني المتشدد، ماتيو سالفيني أمس السبت، بمنع سفن تابعة لجمعيتين خيريتين أخريين لإنقاذ المهاجرين من الرسو في موانئ بلاده. وكتب سالفيني، زعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتشدد المناهض للهجرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الحظر ينطبق على جمعيتي “سي-آي” و”لايفلاين” الخيريتين الألمانيتين.

The post اتفاق إسباني فرنسي لاستقبال 600 مهاجرًا على متن السفينة «أكواريوس» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية