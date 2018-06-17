محامو سيف الإسلام القذافى يتقدمون بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لهذا السبب

ايوان ليبيا – وكالات :

قدم محامو سيف الإسلام القذافي، بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للطعن في قبول الاتهامات الموجهة إلى موكلهم.

وجاء في سياق الطلب المقدم أن إعادة محاكمته -سيف الإسلام- بعدما تمت في ليبيا سيعد غير متوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت وثيقة قد نُشرت على موقع المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الجاري، فإن محاميه أكد أن محاكمته مرة ثانية في المحكمة الدولية لم تعد ممكنة، نظرًا لمحاكمته لنفس الأسباب في ليبيا، موضحين أن محاكمة سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون غير متوافقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

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