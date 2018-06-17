لوزانو رجل مباراة ألمانيا والمكسيك

حصل هيرفينج لوزانو، لاعب المكسيك، على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، والتي سجل فيها هدف اللقاء الوحيد.

وقاد «لوزانو» المنتخب المكسيكي ، لتحقيق كبرى مفاجآت نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، حتى الآن، بالفوز على بطل العالم، بالهدف الذي سجله في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بتسديدة أرضية على يمين العملاق الألماني مانويل نوير، وكان مصدر خطورة على مرمى الأخير خاصة في الـ45 دقيقة الأولى.

اللقاء الذي استضافه ملعب «أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بمونديال روسيا، شهد محاولات عديدة من لاعبو المنتخب الألماني لإدراك التعادل، في الشوط الثاني تحديدًا لكن الدفاع المكسيكي تمكن من أبعاد كل الكرات التي وصلت إليه.

بهذه النتيجة وضع منتخب المكسيك قبضته على صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة السويد وكوريا الجنوبية غدًا الاثنين.

#[email protected] takes the @Budweiser #ManoftheMatch award ????#MEX #WorldCup pic.twitter.com/rKR3loSZ8e

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا