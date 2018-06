الجيش اليمني يتقدم في باقم بصعدة

المتوسط:

نفذ الجيش اليمني هجوماً واسعاً على مواقع جديدة تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في جبهة باقم عند سلسلة جبال الوعواع وصولاً إلى مفرق باقم في محافظة صعدة.

وأفاد مراسل قناة “العربية” أن الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن من قتل ما لا يقل عن 22 عنصراً حوثياً وأسر آخرين، واستعادة أسلحة متنوعة ما بين ثقيلة وخفيفة من الحوثيين.

وكانت مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف قد شاركت في هذا الهجوم، إذ كان لها دور كبير في استعادة مواقع جديدة في المنطقة.

