في المونديال.. التشكيل الرسمي لمواجهة ألمانيا والمكسيك

أعلن منتخبا ألمانيا والمكسيك، التشكيلة الرسمية لهما لخوض أولى مبارياتهما في كأس العالم 2018، والتي ستقام اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة، على استاد أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة المقامة في روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، لغاية 15 يوليو.

التشكيلة الرسمية لألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جيروم بواتينج، ماتس هاملز، مارفين بلاتنهارت

خط الوسط: سامي خضيرة، توني كروس، مسعود أوزيل، يوليان دراكسلر، مولر

خط الهجوم: تيمو فيرنر

التشكيلة الرسمية للمكسيك

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا

خط الدفاع: كارلوس سالسيدو، هوجو أيالا، هيكتور مورينو، جالاردو، ميجيل لايون

خط الوسط: هيكتور هيريرا، أندريس جواردادو، كارلوس فيلا

خط الهجوم: خافيير هيرنانديز، هيرفينج لوزانو

ويستهل المنتخب الألماني حملة الدفاع عن اللقب في مواجهة المنافس الأقوى ربما في المجموعة السادسة، ويُدرك تماماً التحدي الذي ينتظره لاحقاً، ويأمل المنتخب الألماني في تكرار إنجاز عام 2014 عندما تغلّب بسهولة على البرتغال برباعية نظيفة في مباراته الافتتاحية.

ويُدرك المنتخب المكسيكي بأنه ليس مرشحاً لكن تقديم عرض جيد سيبعث برسالة قوية في بداية كأس العالم، إذا نجح في الخروج بالتعادل سيكون قد حقّق نتيجة ممتازة لا سيّما بأن المباراتين السابقتين ضد ألمانيا انتهتا بنتيجة واحدة 4-1.

وتشير الأرقام إلى أن معدل تسجيل ألمانيا في المباريات الافتتاحية في كأس العالم منذ أن خسر أولى مبارياته ضد الجزائر قبل 36 عاماً (3.5 هدف)، في المقابل احتاج المنتخب المكسيكي إلى 56 عامًا لكي يحقق الفوز في مباراته الأولى، وقد حدث ذلك في محاولته التاسعة على أرضه عام 1986.

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