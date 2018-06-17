واقعية صربيا تتغلب على حماس كوستاريكا في مستهل مشوارهما بالمونديال

حقق المنتخب الصربي فوزًا ثمينًا على نظيره الكوستاريكي بهدف دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في مونديال روسيا، ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهما كلا من البرازيل وسويسرا.

واحتفل برانيسلاف إيفانوفيتش في مباراة اليوم بخوضه المباراة الدولية رقم 104 كأكثر لاعب صربي خوضًا للمباريات الدولية، كما احتفل كل من أوسكار راميريز مدرب كوستاريكا وملادين كرستاجيتش بخوضهما أول مباراة لهما في مسيرتهما التدريبية في كأس العالم.

وشهدت المباراة منذ بدايتها حماسًا كبيرًا من كلا الفريقين وبخاصة كوستاريكا التي اعتمدت على الكرات العرضية، حيث تمكن لاعب الفريق بيبو جونزاليز من الهروب من الرقابة في فرصتين في أول 10 دقائق وسدد ضربات رأسية إلا أنه لم يتقنهما.

وبدأت صربيا شيئًا فشيئًا الدخول في أجواء المباراة بفضل مهارت لاعب وسط الملعب ميلانكوفيتش سافيتش، إلا أنه مع مرور الوقت تحولت المباراة إلى معركة بدنية بين الفريقين وكثرت الأخطاء بسبب قتال الفريقين على كل كرة.

وبعد مرور 20 دقيقة من المباراة بدأت صربيا تسيطر على إيقاع المباراة بفضل نجمي البريميرليج نيمانيا ماتيتش وميلوفجيفيتش اللذين سيطرا على حماس لاعبي كوستاريكا وخففا كثيرًا من الضغط على المدافعين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأسفرت إحصائيات الشوط الأول على استحواذ صربيا على الكرة 62% مقابل 38% لكوستاريكا وسددت الأخيرة 5 كرات على المرمى مقابل 3 تسديدات لصربيا، وكان مجمل الشوط الأول هو استحواذ صربيا على الكرة مع بحث كوستاريكا عن لاعبيها الذين يتمتعون بالسرعة من بورجيس وجوزمان والقائد رويز مع عدم الاحتفاظ بالكرة طويلًا ومحاولة إيصالها للمهاجمين في أسرع وقت ممكن.

ومع بداية الشوط الثاني، تحصلت صربيا على أخطر فرص المباراة بعدما انفرد ألكساندر متروفيتش بالمرمى ولكنه سددها برعونة كبيرة ليتصدى لها كيلور نافاس ببراعة، وفي الدقيقة 55 كسر ألكساندر كولاروف التعادل السلبي وتمكن من التقدم لصربيا بالهدف الأول بعد تسديدة ركلة حرة متقنة على يمين نافاس.

وأجرت كوستاريكا أول تبديلاتها في المباراة بنزول بولانوس وخروج فينيجاس على أمل العودة إلى نتيجة المباراة من جديد، وبالتالي بات بولانوس أول لاعب من كوستاريكا يشارك في 3 نهائيات لكأس العالم، وأكثر لاعب من كوستاريكا يخوض مباريات في المونديال بواقع 8 مباريات.

وواصت كوستاريكا التغييرات حيث نزل كامبل بدلًا من أورينا في الدقيقة 66، وبعدها بأربع دقائق أجرت صربيا أول تغييراتها بنزول كوستيتش بدلا من ليايتش، وأجرت كوستاريكا آخر تغييراتها في الدقيقة 73 بنزول كوليندريس بدلا من جوزمان، وفي الدقيقة 75 أهدر كوستيتش فرصة تسجيل الهدف الثاني لصربيا بعدما تلقى كرة عرضية مرت من نافاس ليخرجها بغرابة بدلًا من تسجيلها في المرمى الخالي من حارسه.

وفي الدقيقة 83 أجرت صربيا التغيير الثاني بدخول روكافينا بدلًا من تاديتش، ومع إهدار ميلنكوفيتش الانفراد تلو الآخر، أجرت صربيا التغيير الأخير في الدقيقة 90 بنزول بيروجوفيتش بدلًا من ميتروفيتش من أجل تأمين الانتصار وهو ما تحقق بالفعل على ملعب سامارا.

ورفعت صربيا بالتالي رصيدها إلى 3 نقاط لتتصدر المجموعة الخامسة مؤقتًا قبل مواجهة البرازيل وسويسرا اليوم في الساعة الثامنة مساء، وستواجه صربيا في المباراة المقبلة المنتخب السويسري يوم الجمعة المقبل قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 27 من الشهر الجاري.

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